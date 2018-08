Mira Lu Kovacs eröffnet FAQ Bregenzerwald

Von 6. bis 9. September finden sich SpeakerInnen, MusikerInnen und KöchInnen an verschiedenen Locations zwischen Andelsbuch und Bezau ein, um über die Fragen „Müssen wir reden?“, „Alles gut?“ und „Gehört sich das?“ zu diskutieren. Mira Lu Kovacs wird das FAQ Bregenzerwald mit ihrer Band eröffnen.

Mira Lu Kovacs sorgt in diesem Jahr mit ihrer fantastischen Band Schmieds Puls für die musikalische Eröffnung des FAQ Bregenzerwald. Zudem ist sie auch im Eröffnungstalk zu hören. Im Interview spricht sie über ihre Musik und unsere leistungsorientierte Gesellschaft.

Mira, du spielst mit Schmieds Puls heuer bei der Eröffnung des FAQ. Was dürfen sich die BsucherInnen erwarten?

Wir versuchen mit unserer Musik die größtmögliche Spannung zu erzeugen. Obwohl das aktuelle Album um einiges rauer und auch etwas lauter geworden ist, haben wir uns eine gewisse Feinheit bewahrt. Wir arbeiten auch viel mit Stille und versuchen, einen logischen Spannungsbogen herzustellen, der die Leute auf eine Reise mitnimmt, eine emotionale Reise. Ich lade alle Zuhörenden ein, sich darauf einzulassen.

Wie würdest du eure Musik beschreiben?

Es ist Akustik-Pop im weitesten Sinne. Das ist schwer zu beschreiben, weil es Musik ist, die es in dieser Art, Besetzung und Umsetzung gar nicht so oft gibt. Ich selbst höre solche Musik ja auch gar nicht. Ich höre eher Radiohead oder Hip Hop oder auch Missy Elliot und Cat Powers. Meine Vorbilder sind immer MusikerInnen und Bands deren Songs Sinn machen, auch wenn sie nicht den gängigen Schemata entsprechen.

Neben Schmieds Puls singst du auch bei 5KHD (unter anderem mit den Vorarlbergern Martin Eberle und Benny Omerzell) und bist daher sehr viel auf Tour. Wie muss ein Konzert laufen, damit du zufrieden bist?

Man merkt sofort, wenn die Energie zwischen Publikum, der Band und mir da ist. Wenn das klappt, ist es schon super. Wobei der Sound natürlich auch brutal wichtig ist, vor allem für mich, also dass es genau so klingt, wie ich es mir vorstelle. Aber ich bin auch eine hoffnungslose Perfektionistin.

Kann das auch zu Spannungen führen, wenn in einer Band mehrere PerfektionistInnen aufeinandertreffen?

Auf jeden Fall. Gerade wenn man abseits der Auftritte sehr intensiv zusammenarbeitet. Dann höre ich Sachen, die mich stören, beispielsweise weil eine Wand ungünstig reflektiert. Da muss man sich dann ein bisschen zurücknehmen und darauf vertrauen, dass es schon passt so. Das heißt nicht, dass man sich zufrieden gibt, aber dass man es dabei belässt und am nächsten Tag weitermacht. Auf Tour ist es auch wichtig, dass man sich zwischendurch ein wenig aus dem Weg geht. Ich bin auch die, die meist als erste nach Hause geht. Das finden manche vielleicht fad, aber für mich ist das herrlich. Dann schau ich meine Telenovelas und bin sehr glücklich! Das bin halt ich und ich weiß, was gut für mich ist und was ich brauche.

Würdest du sagen, dass es in unserer leistungsorientierten Gesellschaft besonders wichtig ist, dass man weiß, was gut für einen selbst ist und das auch einfordert?

Ja! Denn egal ob als Selbständiger, in der Kreativindustrie oder in einem 9-to-5-Bürjob ¬– in jedem Beruf gibt es diesen Leistungsstress, auch weil man selbst nicht schwächeln möchte. Schwächeln, was für ein furchtbares Wort. Wann ist man überhaupt Schwach? Das hat sicher mit unserer Gesellschaft zu tun. Wenn jemand ehrgeizig ist und fünf Sachen gleichzeitig macht, beeindruckt uns das. Und auch privat wollen wir nichts auslassen, man will ja nichts versäumen. Ich glaube, dass uns gerade diese „Versäum-Angst“ extrem stresst.

Du bist jetzt 29 – glaubst du, dass das einen Generationenfrage ist?

Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, meine Eltern haben auch nicht so wirklich gewusst, wie sie sich mit der ganzen Arbeit und den ganzen Aufgaben arrangieren sollen. Mittlerweile gibt es ja Konzepte und neue Ideen, mit 4-Tage-Woche oder 6h-Tagen und so. Ich mein, ich bin jetzt keine Expertin, aber wenn man das weiterdenkt, werden dadurch ja mehr Menschen beschäftigt. Für mich als Laien macht das Sinn. Aber das geht halt nur, wenn eine Gesellschaft diesen Wandel auch anstrebt.