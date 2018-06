Mindestsicherung: Wohnen und Kinder als "rote Linien" für Vorarlberg

Bregenz - Die Vorarlberger Landesregierung sieht bei der Mindestsicherungsreform die Bereiche Wohnen und Kinder als "rote Linien".

Wiesflecker sieht “notwendigen Spielraum”

Man erhalte jeden Tag andere Informationen zu den Regierungsplänen, sagte Soziallandesrätin Wiesflecker am Rande einer Pressekonferenz. Was man da zuletzt vernommen habe, “das hat mich schon sehr erschreckt”, bekannte sie. Nun sehe es aber so aus, als bekämen die Länder doch den “dringend notwendigen Spielraum”, was die Abdeckung unterschiedlicher Lebens- und Wohnkosten angehe. Sie wandte sich vor allem gegen die geplanten “rigorosen Kinderrichtsätze”. “Ein Abrutschen von Familien in wirkliche Armut müssen wir in einem gemeinsamen Kraftakt verhindern. Diese Notleidenden werden die Gemeinden sonst vor den Türen haben”, so die Landesrätin, die diese beiden Bereiche als “rote Linien” für Vorarlberg bezeichnete.