Michelle Hunziker: Sekte zerstörte ihre Ehe mit Eros

Rom. - Michelle Hunziker über Sekten-Martyrium: "Ich durfte an Sex nicht mal denken“

Für ihr Leben in einer Sekte hat sich Michelle Hunziker (41) nach eigenen Worten komplett aufgeben müssen – das berichtet der Fernsehstar in einer neuen Autobiografie. In ihren Zwanzigern habe sie für die vermeintliche Liebe der Sektenführerin ihr Urteilsvermögen und ihren freien Willen geopfert. “Ich glaubte, dass es außerhalb dieses Zirkels für mich nichts mehr gäbe, dass ich krank werden und sterben würde”, zitiert “Bild” aus dem Buch “Ein scheinbar perfektes Leben” der Moderatorin.