Meisterparty und Aufstiegsfeier in Langenegg

Vor der sportlichen Premiere in der Westliga feiert der neue und alte Meister Langenegg seine Helden und dem treuen Anhang.

Im bedeutungslosen Heimspiel gegen SW Bregenz wird VFV-Präsident Horst Lumper den Meisterpott an Patrick Maldoner und Co. übergeben. Die große Meisterfeier beinhaltet nach den letzten 90 Minuten in der Vorarlbergliga auch die Ehrund der gesamten Mannschaft. Eine Stunde nach dem Schlusspfiff gibt es in Langenegg Freibier für die Besucher.