Meisterlich gefeiert: 129 Meisterbriefe übergeben

Mit einem großen Festakt in der Kulturbühne AMBACH in Götzis wurden Freitagabend die neuen Jungmeisterinnen und Jungmeister aus dem Vorarlberger Gewerbe und Handwerk geehrt.

Mit der Meister- bzw. Befähigungsprüfung setzen viele junge Fachkräfte nicht nur einen wichtigen Schritt in ihrer Ausbildungs- und Berufslaufbahn, sondern dokumentieren auch ihr Können in höchster Qualität. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 117 Jungmeisterinnen und Jungmeister in 19 verschiedenen Berufen die Prüfung erfolgreich abgelegt, zwölf Kandidaten sogar zwei Meister- bzw. Befähigungsprüfungen. „Die Meister- bzw. Befähigungsprüfung stellt für viele junge Fachkräfte einen Meilenstein in ihrer Laufbahn und einen Qualitätsbeweis für die gute Ausbildung in unserer Wirtschaft dar“, hob Spartenobmann Bernhard Feigl hervor.