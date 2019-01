Mehrere Tote nach Zugunglück in Dänemark

Bei dem Zugsunglück in Dänemark sind sechs Menschen ums Leben gekommen.

“Wir bestätigen, dass sechs Menschen tot sind”, sagte Vertreter der dänischen Bahngesellschaft DSB am Mittwoch. Medienberichten zufolge war das Dach eines Güterzugs von einer Windböe abgerissen worden und in einen Passagierzug gekracht, der in entgegengesetzter Richtung über die Brücke über den Großen Belt fuhr.