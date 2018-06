Mehr als nur ein Spielzeug für Erwachsene

Modellbahnfreunde Oberland feiern Eröffnung des neuen Vereinslokals.

Zwischenwasser. Für so manchen leidenschaftlichen Modellbahnbauer hört sich der Spaß spätestens dann auf, wenn es um seine „Zügle“ geht. Bei den Modellbahnfreunden Oberland verhält es sich etwas anders, bei ihnen fängt genau dann das Vergnügen an. „Bei aller Leidenschaft, der Spaß am Hobby soll im Vordergrund stehen“, erklärt Schriftführer Achim Zortea. Zusammen mit Obmann Herbert Plank und den anderen Vereinsmitglieder freut er sich nun eine neue passende Heimat gefunden zu haben. Im Keller des Gasthaus Krone in Dafins hat man sich in bisher ungenutzten Kellerräumlichkeiten eingemietet, wo nun nach Herzenslust gebaut, gewerkelt, oder aber einfach nur gefahren werden kann. Ideal ergänzt man sich auch mit dem Verein „Üsre Krona“ der das Gasthaus gemietet hat und mit dem benachbarten Modell-Lkw-Verein.