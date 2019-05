Mann wachte nach Party ohne Penis auf

Da hat wohl einer etwas zu tief ins Glas geschaut - und es am nächsten Morgen auch augenblicklich bereut.

Eigentlich wollte Tan Nan nur so richtig mit seinen Freunden feiern. Dabei muss auch viel Alkohol geflossen sein: Im Laufe der Party schlief der 44-Jährige, der scheinbar zu viel Schnaps getrunken hat, ein – ein großer Fehler, wie sich am nächsten Morgen herausstellen sollte.

Böses Erwachen

Als Nan am nächsten Morgen erwachte, hatte er sehr große Schmerzen. Der 44-Jährige blickte an sich herunter und sah eine Menge Blut. Dann der große Schock: Seine Genitalien waren fast zur Gänze abgeschnitten worden. Lediglich ein Stückchen Haut hielt seinen Penis noch am Körper.