LKW-Brand im Pfändertunnel

Ein mit Heu beladener Lkw ist am Donnerstag Abend aus noch ungeklärter Ursache im Pfändertunnel in Brand geraten.

Am Donnerstag Abend ist im Pfändertunnel ein mit Heu beladener Lkw im Bereich des Führerhauses in Brand geraten. Der brennende Lkw war in der Weströhre des Pfändertunnels in Fahrtrichtung Arlberg unterwegs.