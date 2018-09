"Lehrausbildung für Asylwerber/innen soll weiter möglich sein"

VOL.AT war in Lustenau live vor Ort, als unter anderem Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landesrat Christian Gantner einen Forderungskatalog zur Lehre für Asylwerber/innen an die Bundesregierung unterzeichnet haben.

Ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft haben heute in Lustenau einen Appell an die Bundesregierung unterzeichnet. Sie wird darin aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass Asylwerber ihr Ausbildung beenden können. Zudem sollen die rechtlichen Vorraussetzungen dafür geschaffen werden, dass in Mangelberufen auch bereits im Land befindliche Asylwerber eine Ausbildung beginnen können.