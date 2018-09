Lifeball versus Kirche: W'Ortwechsel zwischen Gery Keszler und Bischof Benno

Am Montagabend trifft Bischof Benno Elbs im Alten Hallenbad in Feldkirch auf Gery Keszler. Im W'Ortwechsel Spezial wollen sie über Liebe und Angst diskutieren. Wir übertragen live.

Erst vor Kurzem war Gery Keszler, Gründer und Organisator des Wiener Lifeballs, noch mit Kardinal Christoph Schönborn an einem Tisch. Thema war der Gedenkgottesdienst für die Opfer von Aids im Stephansdom. Beide, der Kardinal wie der LifeBall-Macher, riefen dabei gemeinsam gegen die Stigmatisierung von Menschen mit HIV/Aids auf.

Publikum kann mitdiskutieren

Im Rahmen des Herbstsymposions der Katholischen Kirche Vorarlberg in St. Arbogast denkt er gemeinsam mit anderen nun darüber nach, wie Rituale neue Wege und Formen in die moderne Zeit finden können. Im Alten Hallenbad diskutieren er mit Bischof Benno Elbs und dem Publikum am Montagabend nun über Angst, Liebe, Gott, Gesellschaft und die Fragen unserer Zeit. Fragen können ab auch unter www.facebook.com/KathKircheVorarlberg/ gepostet werden.