LH Wallner zum Tod von Altbürgermeister Rümmele

Nach dem Ableben von Dornbirns Altbürgermeister Wolfgang Rümmele hat in einer ersten Reaktion auch Landeshauptmann Markus Wallner sein "tief empfundenes Mitgefühl" ausgedrückt.

Rümmele sei es gelungen, die größte Stadt des Landes “mit Weitblick und starkem Rückhalt aus der Bevölkerung” erfolgreich weiterzuentwickeln. Dabei wären unter seiner Führung zahlreiche wichtige Projekte – auch mit landesweiter Bedeutung – umgesetzt worden. Beispielhaft führte der Landeshauptmann die Fachhochschule Vorarlberg und die Messe Dornbirn an, “beides echte Erfolgsgeschichten” (Wallner). Rümmeles zukunftsgerichtete politische Arbeit hätte maßgeblichen Anteil, dass sich Dornbirn heute in Rankings regelmäßig in Spitzenpositionen wiederfinde, vor allem, wenn es um wichtige Fragen der Lebensqualität gehe, hält der Landeshauptmann zudem fest.