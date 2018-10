Letzte Formüberprüfung für die Saalradsportler

Am kommenden Samstag werden in der Hallenradsport-Hochburg Höchst die österreichischen Meisterschaften im Kunstradfahren und im Radball ausgetragen.

Im Kunstrad sind die Würfel für die WM 2018 bereits gefallen. Es ist heuer – ein Jahr nach der Heim-WM in Dornbirn – ein sichtlich dezimiertes Starterfeld. Bei den „2er-Damen“ sind Rosa Kopf/Svenja Bachmann (RV Sulz) und bei den „1er Damen“ Adriana Mathis (RV Meiningen) und Denise Boller (RC Gisingen) fix dabei. Die „1er“ Herren Marcel Schnetzer (RC Gisingen) und Christopher Schobel (RC Höchst) starten ebenfalls in Lüttich, wie auch der „4er open“ mit Lea und Lukas Schneider, Julia Wetzel, Leonie Huber (RC Höchst).

Leider ist das Starterfeld am ÖM-Finale und somit auch bei der WM durch Verletzungen dezimiert. So kann Julia Walser auf Grund einer Verletzung und der „2er open“ mit Katharina Kühne und Marcel Schnetzer wegen einer Verletzung von Marcel Schnetzer und der zu langen Trainingspause nicht in Höchst und in Lüttich dabei sein. Marcel Schnetzer ist seit einiger Zeit aber wieder im Training und hofft in Höchst auf eine gute Leistung im „1er Herren“.