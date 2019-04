Nüziders. Am Montag, den 15.04.2019, 19.30 Uhr findet im Sonnenbergsaal Nüziders ein Vortrag von Prof. Dr. Markus Metka "Lass Nahrung deine Medizin sein", statt.

Eure Nahrung sei eure Medizin und eure Medizin eure Nahrung”, so der Appell von Hippokrates, Vater der Heilkunde, der schon damals den klaren Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährung erkannte. Ein Appell, der nichts an seiner Aktualität eingebüßt, sondern im Gegenteil an Brisanz gewonnen hat, weiß Prof. Dr. Metka, Oberarzt an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Präsident der Österreichischen Anti-Aging-Gesellschaft und der Meno/Andropause Gesellschaft. Der gebürtige Vorarlberger gilt als einer der führenden Pioniere auf dem Gebiet der Anti-Aging-Medizin und der Hormonforschung und verfasste mehr als 300 wissenschaftliche Publikationen und etliche populärmedizinische Bücher. In seinem Vortrag beleuchtet er neueste wissenschaftliche Hintergründe und Erkenntnisse.