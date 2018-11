Langenegg überwintert als Schlusslicht

Die Vorderwälder mussten gegen Wals-Grünau eine 1:3-Niederlage hinnehmen.

Langenegg. Nach der 14. Niederlage im 17. Spiel überwintert der Zima FC Langenegg mit der „roten Laterne“. Gegen den Tabellennachbarn SV Wals-Grünau musste die Nussbaumer-Elf auf den gesperrten Paulo Victor sowie Dominik Heidegger, der in der Nacht zum Spieltag Vater wurde, verzichten. Das Spiel war noch keine Minute alt, als Goalie Michael Wohlgenannt im Strafraum einen heranstürmenden Salzburger von den Beinen holte – die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. In Minute 16 war es dann aber so weit, im Anschluss an ein weiteres Foul im Sechzehner zeigte der Schiri auf den Elferpunkt und diese Chance ließen sich die Gäste nicht entgehen.