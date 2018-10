Laguzzen - Fünf Frauen und eine Stimmgabel

kult pur nüziders präsentiert: Das Frauenensemble Laguzzen wurde 2005 von Hildegard-Frei-Bertsch gegründet und schon bald war der eigenwillige Name LAGUZZEN an einem illustren Gesangswochenede in der Alpe Laguz kreiert. 2012 wurde das Ensemble von Petra Tschabrun übernommen.

Das Konzert ist am Sonntag, 11.11.2018, um 11 Uhr im Gemeindehaus Nüziders.

Hinter dem Ensemble ‘Laguzzen’ stehen heute fünf Frauen aus ganz Vorarlberg – Elke Bitschnau, Hildegard Frei-Bertsch, Ilga Sausgruber, Petra Tschabrun und Ulli von Delft – die zusammen mit ihrer musikalischen Leiterin Petra Tschabrun vor allem ihrer gemeinsamen Freude zum Gesang freien Lauf lassen.

Die fünf ‘Vollblut-Frauen’ singen mehrstimmig quer durch die moderne über klassische bis spirituelle Chorlandschaft und begeistern ihr Publikum nunmehr seit über 13 Jahren mit Humor, weiblichen Charme und ihren weichen Stimmen. Die Laguzzen werden von Isabella Pincsek-Huber am Piano begleitet.

Infos und Kartenvorverkauf:

Gemeindehaus Nüziders, bidi-Getränkemarkt Bludenz

unter www.kultpur.at und an der Abendkassa