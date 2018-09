Vorarlberg: Nach Pkw-Überschlag bei Andelsbuch - Unfallstelle gräumt

Nach einem schweren Unfall auf der L200 bei Andelsbuch/Bersbuch ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt.

Ein 28-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 05.09.2018 um 07.00 Uhr auf der L 200 von Schoppernau kommend in Richtung Andelsbuch. Auf dem Beifahrersitz führte er einen 19-jährigen Arbeitskollegen mit sich. Auf Höhe Straßenkilometer 25,42 (Bereich Schwiebogen) kam der Lenker rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf das Straßenbankett.

Schwer verletzt

In der Folge touchierte er das dort befindliche Brückengeländer, wobei der Pkw auf die Fahrerseite kippte. Anschließend rutschte der Pkw noch einige Meter weiter, bevor er zum Stillstand kam. Der Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rettung in LKH Bregenz eingeliefert. Der Lenker blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde von der Feuerwehr geborgen. Die L 200 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.