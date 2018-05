Kurz trifft Merkel und Seehofer in Berlin

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft Mitte Juni die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin.

Die Gesprächsthemen werden vor allem die Vorbereitung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes, die Migration, die Verhandlungen zum neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU sowie die bilateralen Beziehungen sein, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.Kurz reist am 12. Juni direkt aus Israel nach Deutschland. Nach einem Treffen mit Merkel halten die beiden Regierungschefs einen Vortrag bei einer Tagung des Wirtschaftsrats der CDU. Die Konferenz trägt den Titel “Wirtschaftstag 2018: Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Währungsunion – Zukunftsthemen anpacken, Marktkräfte stärken”.

Um Wirtschaft wird es auch beim Gespräch zwischen der Kanzlerin und dem Kanzler gehen. Deutschland ist Österreichs wichtigster Handelspartner. Im Poker um das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 hat sich Deutschland bereits zu höheren Zahlungen bereit erklärt. Österreich tritt mit den anderen Nettozahlern Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland dafür ein, dass das EU-Budget nicht den derzeitigen Rahmen von einem Prozent des Bruttonationalprodukts (BNE) übersteigt. Die EU-Kommission dagegen will das Budgetvolumen auf 1,11 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen, um die Milliarden-Lücke durch den EU-Austritt Großbritanniens auszugleichen und neue Aufgaben in Bereichen wie Migration, Grenzschutz und Terrorbekämpfung finanzieren zu können.

Der Schutz der EU-Außengrenzen, die innere Sicherheit sowie der Kampf gegen Terrorismus und Radikalisierung sind auch die Schwerpunkte des österreichischen EU-Ratsvorsitzes, der am 1. Juli beginnt. Dabei will sich Österreich dafür einsetzen, die “Spannungen innerhalb der EU abzubauen” und Brücken nach Osten und Südosten zu bauen, wie Kurz betont. Gefragt im “Puls 4”-Sommergespräch, wo er sich zwischen Merkel und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban einordne, bat Kurz, “auf totale schwarz-weiß-Bilder zu verzichten. Es bringt auch dem europäischen Gedanken nichts, wenn wir sagen, hier die guten Westeuropäer, die bösen Osteuropäer; die guten Pro-Europäer, die bösen Anti-Europäer”. So habe Merkel “vollkommen recht, wenn sie Budgetdisziplin einfordert, und Viktor Orban hat recht, wenn er Außengrenzschutz einfordert”.