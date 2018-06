Kurz sagte Netanyahu Kampf gegen Antisemitismus zu

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat dem israelischen Premier einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus zugesagt.

Nach dem Gespräch mit Benjamin Netanyahu erklärte Kurz am Montag vor Journalisten in Jerusalem sein Unverständnis darüber, dass es Antisemitismus in Europa noch immer gebe. Er verurteilte auch den “stark wachsenden importierten Antisemitismus”.