Kulturschock-Semester in Seoul

Schwarzach - Ralf Bilgeri (31) aus Dornbirn und Lucas Loacker (26) aus Götzis tauschen ihre Heimat mit Seoul (Südkorea). Statt Käsknöpfle gibt es Raupen und anstatt sich frei bewegen zu können, werden sie von Zäunen eingeengt.

Ohne Smartphone wären wir hier komplett aufgeschmissen“, bringt es Lucas Loacker (26) aus Götzis auf den Punkt. Gemeinsam mit Ralf Bilgeri (31) aus Dornbirn studiert er für dieses Semester nicht an der Fachhochschule Vorarlberg (FHV), sondern in Seoul in Südkorea. Das Duo erzählt über den Start: „Gerade sind wir am Flughafen angekommen und steigen in ein Taxi ein. Dem Fahrer versuchen wir zu erklären, wo unsere Wohnung liegt.“ Der versteht aber kein Englisch und weiß nicht, was die Mechatronik-Studenten von ihm wollen. Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass die Vorarlberger keine Ahnung haben, wie der Name des Stadtteiles, in dem ihre Unterkunft liegt, ausgesprochen werden müsste. Selbst als sie mit Händen und Füßen verzweifelt erklären, wohin es gehen soll, ernten sie nur fragende Blicke des Fahrers. Das Handy wird aus der Tasche gezogen, in der Navigationsapp geben sie die Route ein, und das Ergebnis zeigen sie ihrem Fahrer. Endlich ist ihm klar, wohin er das Fahrzeug steuern muss und er bringt das Taxi in Gang.