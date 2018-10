kult pur nüziders informiert: Gernot Kulis am 16.10. ist abgesagt

Nüziders. Die Veranstaltung mit Gernot Kulis am 16.10.2018 im Sonnenbergsaal muss leider abgesagt werden. Bereits gekaufte Karten können zurück gegeben werden bzw. bei der Aufführung am 17.10.2018 in Dornbirn eingetauscht werden.

Freitag, 19.10.2018, 20 Uhr, Gemeindehaus Nüziders

TRICKSTER FLINT

wool & feather

Trickster Flint wildern in Wald und Flur der Folk-Musik, schweben in schwülstigen Wolken von sphärischen Ambientklängen und graben in grauen Höhlen des Indie-Pop-Rock um daraus Musik entstehen zu lassen, die den Zuhörer erdet, beflügelt und einfach glücklich macht. Trickster Flint-Lieder wühlen sich in die Gehörgänge derer, die sich darauf einlassen wollen, setzen sich fest und hoffen, für immer dort bleiben zu können.

Nach den Alben „How To Become A Good Monster“ (2005 – vergriffen) und „No Harm Done, Beauty“ (2010) präsentieren TF im Herbst 2012 ihre dritte CD „Ten Trick Flirts“, auf der erstmals alle Bandmitglieder als Songwriter in Erscheinung treten. Aktuell ist die vierte CD „wool and feather“ auf dem Markt.