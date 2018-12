Kranjec gewinnt Saalbach-Riesentorlauf - Hirscher Sechster

Zan Kranjec hat am Mittwoch sensationell den Riesentorlauf in Saalbach und damit sein erstes Weltcup-Rennen gewonnen.

Nachdem der Salzburger zuletzt in Alta Badia dominiert hatte, lief es für ihn in seinem Heimat-Bundesland überhaupt nicht nach Wunsch. “So bitter und heftig ist es selten gelaufen, ich war komplett von der Rolle”, gestand Hirscher. Zwar habe es Probleme mit der Präparierung beim Ski gegeben, “aber ich muss auch meinen Beitrag dazu leisten”, betonte der 29-Jährige im ersten ORF-Interview. “Da sieht man: Vor zwei Tagen Hero heute Zero, das ist schon krass.”