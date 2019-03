Kräutersaison in Vorarlberg: Auf das sollte man beim Bärlauch sammeln achten

Die Bärlauch-Saison in Vorarlberg hat bereits begonnen. Kräuterpädagoge Oliver Huber erklärt im VOL.AT-Gespräch, was man beim Sammeln beachten sollte.

Endlich ist der Moment da, auf den schon viele Kräuterliebhaber gewartet haben: Die Bärlauchsaison beginnt. Auch an der Achmündung in Bregenz schießt das Kraut bereits aus dem Boden. Bärlauch ist einer der ersten Frühlingsboten, sein betörender Geruch sticht einem sofort in die Nase. Aus den Blättern lassen sich Pesto oder leckere Suppen zaubern. Letztere helfen gegen Atherosklerose und hohen Blutdruck. Doch Achtung: Das Gewächs sieht Maiglöckchen und Herbstzeitlosen zum Verwechseln ähnlich – und diese sind hochgiftig. Damit man unbekümmert Bärlauch und andere Wildkräuter sammeln kann, muss man so einiges beachten. Mit den Tricks von Kräuterpädagoge Oliver Huber aus Au ist man auf der sicheren Seite.