Korruptionsskandal: Ex-Polizist erneut angeklagt

Gegen den in einen Korruptionsskandal verwickelten Vorarlberger Ex-Polizisten gibt es eine weitere Anklage.

Wie der "ORF Vorarlberg" am Dienstag berichtet, soll der Beschuldigte über 90 Mal das Strafregister abgefragt haben, ohne dass dafür ein dienstlicher Grund vorlag. Der damalige Polizist soll sich so illegal hochsensible Daten von Dutzenden Menschen besorgt haben. Wofür er diese Daten verwendet hat, sei noch unklar. Der Prozess wegen Amtsmissbrauch soll am 26. Februar stattfinden.