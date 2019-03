Verdacht auf Korruption: U-Häftlinge frei

Polizist soll für Geld Glücksspielrazzien verraten haben. Untersuchungshaft in Wien gegen alle drei Vorarlberger aufgehoben.

Ein Feldkircher Bundespolizist wurde Ende November 2018 wegen Korruptionsverdachts verhaftet . Ebenso festgenommen wurden ein Feldkircher Wettlokalbetreiber und ein Unterländer Pizzakoch. Der Polizist soll nach unzulässigen Computerabfragen Glücksspielrazzien in Vorarlberger Lokalen verraten und dafür Geld kassiert haben.

Die drei Beschuldigten wurden in Wien in Untersuchungshaft genommen. Inzwischen befinden sich die drei Vorarlberger nicht mehr im Gefängnis. Die U-Haft wurde jeweils aufgehoben. Das bestätigte auf Anfrage Mediensprecher Konrad Kmetic von der ermittelnden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien. Trotz der Enthaftungen bestehe jedoch weiterhin dringender Tatverdacht gegen die drei Beschuldigten, erklärte der Oberstaatsanwalt.