Glücksspiel: Feldkircher Polizist soll Razziatermine verraten haben

Wie VOL.AT bereits vergangene Woche exklusiv berichtete, ermittelten BAK und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen einen Vorarlberger Polizisten wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch. Wie die APA jetzt berichtet, handelt es sich um einen Feldkircher Polizisten.

Dass es sich bei den beiden anderen in U-Haft befindlichen Personen um einen Feldkircher Wettlokalbetreiber und einen Pizzakoch aus dem Unterland handelt, wie die NVT am Dienstag berichtete, wollte Oberstaatsanwalt Konrad Kmetic allerdings nicht attestieren. “Es ist noch zu früh, um mehr ins Detail zu gehen”, sagte Kmetic. Fest steht hingegen, dass dem Polizisten Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Er soll im Zusammenhang mit Kontrollen in Glücksspiellokalen ungerechtfertigt Registerabfragen am Dienstcomputer gemacht haben und für Auskünfte zu Terminen “Vorteile gefordert haben bzw. dafür bezahlt worden sein”, sagte Kmetic.