Korruptionsskandal bei der Polizei: Weitere Person festgenommen

Abgabenhinterziehung – Ermittlungen ausgeweitet

Wie VOL.AT bereits im Februar in Erfahrung bringen konnte, stießen die ermittelnden Beamten im Zuge der Erhebungen auf weitere Verdachtsmomente, die dazu führten, dass Mitte Dezember die Ermittlungen auf insgesamt 18 Personen ausgeweitet wurden. Dabei handelt es sich um den Verdacht auf Abgabenhinterziehung. So sollen die Beschuldigten, darunter weitere Polizeibeamte, Nebenbeschäftigungen bei einem Unternehmen in Liechtenstein, nicht dem Finanzamt gemeldet haben. Nach VOL.AT Informationen sollen darüberhinaus diese Nebenbeschäftigungen teilweise während der Dienstzeit erfolgt sein, wovon zumindest in einigen Fällen auch vorgesetzte Beamte Kenntnis hatten.