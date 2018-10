KONZERT - Kleaborar Bahnteifl & Otto Hofer in Weiler

Am 6. Oktober, um 20 Uhr gibt die beliebte Vorarlberger Band Kleaborar Bahnteifl & Otto Hofer imMontfortsaal in Weiler eines ihrer letzten Konzerte in der aktuellen Besetzung.

Der Kulturausschuss der Gemeinde Weiler hat sich einen der letzten gemeinsamen Auftritte der

Wälder Band „Kleaborar Bahnteifl“ mit dem Lustenauer Original Otto Hofer gesichert. Im Zuge des

von Otto Hofer angekündigten Abschieds von der großen Bühne und dem 10-jährigen Jubiläum,

tourt das Gespann noch einmal gemeinsam durchs Ländle für ein fulminantes „Best of“ aus 8

Programmen.

Das Konzert findet am 6. Oktober um 20 Uhr im Montfortsaal Weiler statt. Der Kartenvorverkauf