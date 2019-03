KETTAL-Outdoormöbel bei Höttges

Erleben Sie das Leben im Freien mit Kettal. Seit 1964 verwandelt Kettal mit Kunst, Design und Lifestyle Außenbereiche in eine neue, frische, persönliche und einzigartige Outdoor-Erfahrung.

Kettal Bitta – Leichtigkeit und Behaglichkeit

Zitat Designer Rodolfo Dordoni: „Die Idee war, ein dichtes Geflecht zu gestalten, das dennoch atmungsaktiv ist – es sollte an die geflochtenen Taue erinnern, mit denen die Boote an den Anlegestegen festgezurrt werden (bitta, ital. bedeutet „Anlegesteg“). Und die den Möbelstücken einerseits Leichtigkeit verleihen, gleichzeitig, aber auch den Eindruck eines behaglichen, in Naturtönen gehaltenen Nestes vermitteln sollte, das zum Entspannen einlädt.