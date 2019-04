Keine Reue: "Get the Fuck out"-Kandidat fasst Mica an den Po

Bei "Get the Fuck out of my House" erlebte Micaela Schäfer (35) einen echten Horror-Moment!

Vergangene Woche zog die Nackschnecke als 101. Bewohnerin in den TV-Knast ein. Schon nach wenigen Tagen kam es dann zu einem sexuellen Übergriff, wie sie Bild schilderte: “Ich stand ganz normal am Tisch. Dann hat mir der Herr mit voller Wucht auf meinen Hintern geklatscht. Völlig respektlos!”