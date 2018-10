Kampfhund attackiert bei Amtshandlung in Salzburg Polizisten

Auf einer Hundewiese in der Stadt Salzburg sind am Sonntagnachmittag zwei Polizisten von einem Hund attackiert und gebissen worden.

Die beiden Uniformierten waren zur Wiese im Stadtteil Lehen gerufen worden, weil sich ein anderer Hundebesitzer beschwert hatte. Bei der Aufnahme ging der Dogo Argentino plötzlich auf die Beamten los und biss beiden in den Arm, berichtete die Polizei am Montag.

Der Anlass der Amtshandlung war eine Auseinandersetzung zwischen dem Anrufer und einem 26-jährigen Salzburger, dem mehrere Hunde gehören, darunter auch der Dogo Argentino. Während sich die Polizisten mit den beiden unterhielten, griff der Vierbeiner die Beamten an. Die Polizistin wurde in den linken Unter- und Oberarm gebissen, ihr Kollege in den rechten Oberarm. Die Beamtin gab darauf einen Schuss ins Erdreich ab.