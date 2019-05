Jugendtruppe FC Dornbirn fordert Rekordsieger RW Rankweil

Spannung vor dem zweiten Halbfinale im 20. Uniqa VFV Frauencup auf der Birkenwiese

DORNBIRN. Es ist mit Sicherheit schon das vorweggenommene Endspiel zur 20. Auflage im Uniqa Frauen VFV Cup. Im Halbfinale stehen sich heute 19 Uhr auf der Dornbirner Birkenwiese der Meister der Landesliga, FC Dornbirn und der „Fast-Meister“ der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West RW Rankweil gegenüber. „Rankweil ist klarer Favorit, aber meine Mannschaft wird einen sehr guten Gegner abgeben. Haben über ein Jahr lang kein Spiel verloren und sind topmotiviert und konditionell topfit. Ziel Meistertitel haben wir schon lange mit Bravour erledigt, der Cup bringt uns die erste Bewährungsprobe. Es spielt eine Jugendtruppe gegen eine gestandene Bundesligamannschaft aus Rankweil. An einem guten Tag können wir sicher Paroli bieten“, sagt FC Dornbirn Trainer Günther Kerber. Im Duell der beiden Champions sind sieben bis acht Jahre Unterschied, beide Teams kennen sich in- und auswendig, alle Stärken und Schwächen sind bekannt. FC Dornbirn hat in 18 Spielen 241 Treffer geschossen, also 13,3 Tore pro Spiel im Schnitt. Aber auch Torfabrik Rankweil kommt mit einem Schnitt von 5,23 Toren pro Spiel auf die Birkenwiese. Rekord-Cupsieger Rankweil, sechs Pokaltriumphe in den letzten sieben Jahren stellt heuer aber den Aufstieg in die Bundesliga ganz klar in den Fokus. 29 (!) von 30 Cuppartien der letzten sieben Jahre hat Rot-Weiß für sich entschieden, eine imposante Bilanz. Aber ohne Torjägerin Eileen Campbell (Bänderriss), Melanie Wäger (Kreuzband) und Steffi Köll (Babpause) sind die Ranklerinnen nicht mehr so stark wie noch am Beginn der Meisterschaft. Rankweil Coach Dursun Kaya: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, die Zweikämpfe im Mittelfeld werden entscheiden. Dornbirn ist ein sehr guter ebenbürtiger Gegner. Es gibt keine Favoritenrolle.“ Ein Fallschirmspringer wird den Spielball auf die Birkenwiese bringen, drei Flüge werden unter den Zuschauern verlost.