Individuelle Verlobungs- und Trauringe für die Ewigkeit gibt es bei O.Rein

Ob von einer ausgesuchten Musterkollektion hochwertiger und handgefertigter Eheringe und Memoire-Ringe oder individuell zusammengestellt mit dem Konfigurator – bei O.Rein gibt es eine große Auswahl an Verlobungs- und Eheringen.

Ringe für die Ewigkeit – das Spezialgebiet

Die Goldschmied:innen sind spezialisiert auf die Herstellung von Eheringen wie auch Memoire-Ringen. So entstehen in enger Zusammenarbeit individuell handgefertigte Unikate, die in der Region geschaffen werden. Auf Wunsch können die Ringe auch personalisiert werden: Beispielsweise sind Gravuren wie die eigene Handschrift oder dem Fingerabdruck möglich.