Indische Polizei beobachtet Ureinwohner nach Tötung von US-Bürger

Nach der Tötung eines US-Bürgers durch Ureinwohner auf den indischen Andamanen-Inseln hat die indische Polizei am Freitag mit verstärkten Kräften Position nahe der Insel North Sentinel bezogen.

Chau wollte Ureinwohner missionieren

Der 27-jährige John Allen Chau wollte das Inselvolk offenbar zum Christentum bekehren. Nach indischen Behördenangaben bestach er in der vergangenen Woche Fischer, um ihn in die Nähe der Insel zu bringen und fuhr dann per Kajak an Land. Die Ureinwohner töteten Chau daraufhin mit Pfeilen.