# In Mühldorf liegt die FPÖ wieder an der Spitze In Mühldorf bleibt die FPÖ auf Platz eins, daran änderte auch der Verlust der Regierungsbeteiligung nichts. Die Freiheitlichen kamen auf 39.28 Prozent. Das bedeutet rund eine Woche nach Ibiza allerdings einen Rückgang gegenüber 2014 von 8,04 Prozentpunkt. Zweitplatzierte ist die SPÖ, die 29.25 Prozent erreichte und demnach um 0,89 Prozentpunkt abrutschte. Die ÖVP versammelte in Mühldorf 19.78 Prozent der Wähler hinter sich - ein deutliches Plus von 8,79 Prozentpunkt.

Dahinter positionierten sich die Grünen: Die Ökopartei steigerte

sich um 0,5 Prozentpunkt auf 5.57 Prozent (vierter Platz). Die NEOS

verloren 1,17 Prozentpunkt, die liberale Oppositionspartei kam auf

3.9 Prozent. EUROPA Jetzt war zum ersten Mal am Start und schaffte

mit 1.39 Prozent den sechsten Platz. mit 0.84 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Mühldorf betrug 44,23 Prozent: 359 Stimmen

wurden gezählt.

