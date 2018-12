HTL Rankweil mit Eigenkonstruktion: 6-Meter-Weihnachtsbaum aufgestellt

Die Schüler und Lehrer der HTL Rankweil haben ein Projekt der anderen Art umgesetzt. Ein über sechs Meter großer Christbaum aus Holz verschönert den Eingang der Höheren Technischen Lehranstalt.

Er misst über sechs Meter und wiegt etwa 600 Kilogramm. Seit diesem Donnerstag steht der Tannenbaum aus Holz auf dem Vordach des Eingangs zur Schule der HTL Rankweil. Natürlich wurde er in der schulinternen Werkstatt konstruiert und in Einzelteilen erbaut. Erst am Vorplatz konnte der Koloss zusammengesetzt werden.