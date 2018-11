Höchster Radballer wieder am Ziel ihrer Träume

Nach dem 8:6 Sieg im Finale gegen Deutschland kürte sich das Höchster Radballduo Patrick Schnetzer und Markus Bröll in Lüttich in Belgien ohne Niederlage zu den neuen Weltmeistern.

Patrick Schnetzer aus Muntlix kürte sich schon zum sechsten Mal zum Weltmeister im Radball. Markus Bröll aus Dornbirn steht zum fünften Mal ganz oben am Podest bei einer WM. Am Sonntag waren zuerst die Zwischenrundenspiele zur Ermittlung der Halbfinalpaarungen angesagt. Österreich war ja durch den Vorrunden-Gruppensieg bereits für das Halbfinale qualifiziert. Deutschland (12:0 gegen Belgien) und die Schweiz (9:3 gegen Tschechien) besiegten ihre Gegner eindeutig und zogen so ins Halbfinale ein. Im Spiel um den letzten Halbfinalplatz gewannen – zu Freude der Veranstalter – die Belgier Brecht Damen/Niels Dirikx die Tschechen sicher mit 5:2 und mussten im Halbfinale gegen die Österreicher antreten.