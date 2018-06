Historisches Kalenderblatt vom 9. Juni

Unter Samstag, 9. Juni, dem 160. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1928 – Der australische Pilot Charles Kingsford-Smith, der am 31.5. in Oakland/Kalifornien gestartet war, trifft mit seiner Fokker nach dem ersten Transpazifikflug in Brisbane in Australien ein.