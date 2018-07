Historisches Kalenderblatt vom 7. Juli

Unter Samstag, 7. Juli, dem 188. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1718 – Der Sohn von Zar Peter dem Großen, Alexej, stirbt in St. Petersburg, vermutlich an den Folgen der von seinem Vater angeordneten Folter.

1913 – Das britische Unterhaus nimmt die “Home Rule”-Vorlage zu mehr Selbstbestimmung für Irland an.

1918 – An der Westfront greifen starke amerikanische Einheiten bei Chateau-Thierry die deutschen Stellungen an.

1918 – In Bessarabien bricht eine schwere Cholera-Epidemie aus.

1933 – Durch einen Erlass des deutschen Reichsinnenministeriums werden alle Mandate der (bereits am 22.6. verbotenen) SPD im Reichstag, den Landtagen und Gemeindevertretungen für erloschen erklärt.

1978 – Der Nationalrat beschließt mit den Stimmen der allein regierenden SPÖ das “Gesetz über die friedliche Nutzung der Kernenergie” in Österreich.

1978 – Wegen der am 1.7. in Kraft getretenen Lkw-Steuer führen rund 300 österreichische Frächter an fast allen Grenzübergängen Lkw-Blockaden durch (4. bis 7.)