Historisches Kalenderblatt vom 28. Dezember

Unter Freitag, 28. Dezember, dem 362. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1988 – Der “Mann mit dem Koffer”, Bela Rabelbauer, wird in Wien des schweren Betrugs sowie der Beteiligung an Untreue und Amtsmissbrauch schuldig gesprochen und zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. 1991 wird er in zweiter Instanz zu sieben Jahren Haft verurteilt.