Historisches Kalenderblatt vom 12. Juli

Unter Donnerstag, 12. Juli, dem 193. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1543 – Der englische König Heinrich VIII. schließt seine sechste und letzte Ehe: In Hampton Court heiratet er Catherine Parr, die ihn überleben wird. Zwei seiner Gemahlinnen – Anne Boleyn und Catherine Howard – hatte der König hinrichten lassen.

1813 – “Friedenskongress von Prag”. Der Kongress soll den Krieg zwischen Preußen und Russland auf der einen Seite und Frankreich auf der anderen Seite unter österreichischer Vermittlung von Clemens Wenzel Fürst von Metternich beenden, endet jedoch am 10. August ohne Einigung. Wenige Tage später beginnt der Herbstfeldzug, der mit der Niederlage Kaiser Napoleons I. in der “Völkerschlacht von Leipzig” endet.

1943 – Deutsche Offiziere, die bei Stalingrad in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten waren, gründen in Krasnogorsk zusammen mit Exil-Kommunisten das “Nationalkomitee Freies Deutschland”. Sie fordern die Beseitigung aller auf Völker- und Rassenhass beruhenden Gesetze in Deutschland und ein schonungsloses Gericht über die Kriegsverbrecher.