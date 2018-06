Historisches Kalenderblatt für den 12. Juni

Wien. Unter Dienstag, 12. Juni, dem 163. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1643 – Das “Lange Parlament” in London beruft die Westminster-Synode (bis 1653) ein, welche die Westminster-Confession, Katechismen und eine Gottesdienstordnung beschließt.

1798 – Französische Truppen unter Napoleon Bonaparte landen auf dem Weg nach Ägypten auf Malta und erobern die Insel in zwei Tagen.

1848 – Pfingstaufstand in Prag: Zusammenstoß zwischen tschechischen Nationalisten und kaiserlichen Truppen.

1978 – In New York wird der sechsfache Frauenmörder David Berkowitz (“Son of Sam”) zu 315 Jahren Haft verurteilt.