Historisches Kalenderblatt vom 8. September

Unter Samstag, 8. September, dem 251. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1793 – In der Schlacht bei Hondschoote nahe Dünkirchen fügen die Franzosen einem feindlichen Heer aus Engländern, Holländern und Österreichern eine schwere Niederlage zu.

1848 – In Preußen tritt die Regierung unter David Hansemann zurück, nachdem sie sich geweigert hatte, einem Beschluss der deutschen Nationalversammlung über die Mitarbeit des Heeres an der “Verwirklichung eines konstitutionellen Rechtszustandes” Folge zu leisten.

1863 – In Hietzing bei Wien findet die erste Hundeausstellung Österreichs statt.

1883 – In den USA wird der Bau der “Northern Pacific Railroad” zwischen Chicago und Seattle vollendet.

1908 – Der erste Serienheld der Kinogeschichte erscheint auf der Leinwand: Der Meisterdetektiv Nick Carter tritt in dem in Paris uraufgeführten Film “Der Hinterhalt” erstmals in Aktion.