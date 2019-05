Heftige Regenfälle in Vorarlberg: Mehrere Einsätze

Die anhaltend heftigen Regenfälle in Vorarlberg zeigen erste Auswirkungen: Dornbirner Furt gesperrt, Hangrutschung in Eichenberg.

Die Dornbirner Furt wurde am frühen Montagabend aufgrund des hohen Wasserstandes der Dornbirner Ach gesperrt. Die Fahrbahn stand am Abend noch nicht unter Wasser, der Übergang wurde vorsorglich untersagt.

Hangrutsch in Eichenberg

Am Montagnachmittag kam es auf der Eichenberger Straße zu einem Hangrutsch. Die Straße war teilweise verlegt, ist aber mittlerweile wieder befahrbar.

Im ganzen Land fällt in der Nacht anhaltender, intensiver Regen mit Schwerpunkt Bregenzerwald, Arlberg und Kleinwalsertal. Die Schneefallgrenze liegt bei 1800 bis 2100 Meter. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad.

Auch der Dienstag fällt auf die trübe und sehr nasse Seite. Anfangs regnet es zum Teil ergiebig, Schneefallgrenze bei 1800 bis 2100 Meter, tagsüber etwas ansteigend. Im Tagesverlauf zumindest leichte Beruhigung. In Rheintal und am Bodensee sind am Nachmittag trockene Phasen wahrscheinlich. Es bleibt zu kühl. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad. Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.