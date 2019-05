Hamilton nach souveränem Spanien-Sieg wieder WM-Leader

Der fünfte Mercedes-Doppelsieg nach fünf Rennen der Formel-1-Saison 2019 ist Gewissheit.

Weltmeister Lewis Hamilton gewann am Sonntag den Großen Preis von Spanien vor dem zweiten “Silberpfeil” von Valtteri Bottas. Hamilton ging gleich nach dem Start an seinem finnischen Teamkollegen vorbei und behauptete die Führung bis zum Ende. Dritter auf dem Kurs in Montmelo wurde Max Verstappen im Red Bull.