Gustel lädt zur Eröffnung

Am 3. Juni 2018 wird das neue Nahversorgungszentrum feierlich eröffnet.

Sibratsgfäll: „Gustels Mittel zum Leben, mitten im Dorf“. Im neuen Nahversorgungszentrum gibt es alles, was man zum täglichen Leben braucht und noch ein bisschen mehr.

Dass die Sibratsgfäller weiterhin einen Nahversorger haben ist dem visionären Denken von August Dorner zu verdanken. Der Bäcker ist einer, der nicht nur zuschaut, sondern gerne selbst gestaltet. Als der bisherige Betreiber des Dorfladens in Pension ging und kein Nachfolger in Sicht war, begann August Dorner die ersten Ideen zu spinnen: „Ohne Nahversorger hätte auch die Bäckerei auf lange Sicht keine Zukunft gehabt, also beschloss ich die Bäckerei meines Onkels zu kaufen und zu einem Nahversorgungszentrum auszubauen.“ Biologische und regionale Produkte sollten dabei die Hauptrolle spielen. In seinem Bruder Markus Dorner, der nebenan auf dem Dornerhof auf die Direktvermarktung von Bioweiderind setzt und nebenbei ein Biomasseheizwerk betreibt, war schnell der richtige Partner gefunden. „Über die Fleisch-Schiene lernte ich den Freestyle BBQ Pitmaster Andreas Franz kennen, der schon lange von einer eigenen Grill-Arena träumte“, erzählt der umtriebige Unternehmer. Gemeinsam wurde ein Konzept entwickelt und in Eigenregie umgesetzt.

Vielseitiges Zentrum

Entstanden ist ein modernes Nahversorgungszentrum mit Grillfachhandel, BBQ-Arena und Seminarraum. Die Ladenfläche in der Bäckerei wurde dazu auf 90 Quadratmeter erweitert. Die Produktpalette des Nah & Frisch Marktes im Herzen von Sibratsgfäll wird mit Produkten regionaler Produzenten erweitert. „Wessen Hennen zu viele Eier legen, dem kaufe ich sie für den Laden ab. Das gleiche gilt für Gemüse – der Dorfladen kann so zur Drehscheibe für gelebte Nachhaltigkeit werden“, erklärt August Dorner. Über die Ladentheke gehen selbstverständlich auch weiterhin die eigenen Backwaren – darunter die in ganz Vorarlberg bekannten Hildegard Gewürzkekse. Die kann man übrigens auch in der kleinen Kaffee-Ecke mit Blick auf die Bergwelt genießen. Wie die 200 Quadratmeter große Sonnenterrasse bespielt wird, wird der kommende Sommer zeigen.

Bereits eingezogen ist der ehemalige österreichische Grill- und BBQ-Staatsmeister Andreas Franz, der im Untergeschoss einen Grill-Fachhandel betreibt sowie Catering, Workshops und Events rund ums Grillen in der teils überdachten BBQ-Arena anbietet. Ebenfalls im Untergeschoss befindet sich ein Seminarraum, der für Schulungen gemietet werden kann. Hier möchte August Dorner in Zukunft auch Seminare zum Entschleunigen anbieten. Mit eingebunden in die Events sind auch Führungen auf dem Bauernhof von Markus Dorner.

Gemeinschaft stärken