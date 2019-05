Guatemala-Wahl: "Korruptionsjägerin" Aldana ausgeschlossen

Rund einen Monat vor der Präsidentenwahl in Guatemala am 16. Juni hat das Verfassungsgericht die Kandidatur der prominenten "Korruptionsjägerin" Thelma Aldana abgelehnt.

Die 63-Jährige wies dies auf Twitter als Vorwand zurück, ihre Kandidatur zu verhindern. “Es hat sich gezeigt, dass der Kampf gegen Korruption und kriminelle Strukturen in unserem Land einen hohen Preis für die hat, die ihn, wie ich, führen”, schrieb Aldana. Mit der Entscheidung habe das Verfassungsgericht das mittelamerikanische Land an den Abgrund gebracht.

Kampf gegen Machtmissbrauch und Korruption

Im Jahr 2018 war Aldana zusammen mit dem UN-Ermittler Ivan Velásquez für ihren Kampf gegen Machtmissbrauch und Korruption in Guatemala mit einem der Alternativen Nobelpreise (Right Livelihood Awards) ausgezeichnet worden. Ihre Ermittlungen hatten 2015 den früheren Präsidenten Otto Pérez Molina ins Gefängnis gebracht und zielten zuletzt auch auf den derzeitigen Staatschef Jimmy Morales, dem illegale Wahlkampffinanzierung vorgehalten wird. Am 16. Juni finden in Guatemala auch Parlaments- und Kommunalwahlen statt.