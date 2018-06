Großes Aufest

Die Feuerwehr Tschagguns lud zum 22. Aufest am vergangenen Samstag Abend

Es herrschte ausgelassene Stimmung unter den Besuchern im Festzelt der Feuerwehr Tschagguns am vergangenen Samstag Abend. Auch der zeitweise Regen konnte der guten Laune der Festbesucher des Tschaggunser Aufests nichts anhaben. Bereits zum 22. Mal veranstaltete die Feuerwehr Tschagguns „ihr“ Aufest auf dem Festplatz in den Tschaggunser Illauen. Neben Grillköstlichkeiten lud auch eine Bar unter der Festplane mit hübschen Barmädels zum Verweilen ein. Das milde Frühsommerwetter an diesem Abend trug ebenfalls seinen Teil dazu bei und ließ eine lockere Stimmung bei den Festbesuchern aufkommen.

„Das Aufest ist eigentlich ein fixer Bestandteil in unserem Jahreskalender. Nur einmal mussten wir es in den vergangenen 23 Jahren aufgrund von Starkregen absagen“, resümiert Martin Wischenbart, der Obmann der Feuerwehr Tschagguns die Geschichte des Aufest, das eigentlich aus einer Laune heraus geboren wurde. Dass die Verantwortlichen dabei voll ins Schwarze getroffen haben, bewiesen die zahlreichen Besucher am vergangenen Samstag Abend, die die einmalige Stimmung n den Tschaggusner Illauen genossen. Während die jüngeren Besucher rund um ein Lagerfeuer saßen, zog es die etwas älteren sichtlich zu den Getränkeständen und unter die Festplane an die Biertische. Dort wurde gefeiert, gelacht und zu späterer Stunde sogar getanzt.