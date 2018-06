Großeinsatz der Polizei in Bregenz

Bregenz - In Bregenz ist am Montagvormittag eine junge Frau durch Schüsse ums Leben gekommen.

Sie wurde im Stiegenhaus eines Gebäudes gefunden, in dem sich der mutmaßliche Täter bewaffnet in einer Wohnung im zweiten Stock verschanzt hat. Die Polizei ging von einer Beziehungstat aus. Nicht klar war vorerst allerdings, in welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinanderstehen.