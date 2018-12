"Goldener Windbeutel" für dreisteste Werbelüge an Coca-Cola

Der von Foodwatch verliehene "Goldene Windbeutel" für die dreisteste Werbelüge geht heuer an Coca-Cola. Wie die deutsche Verbraucherschutzorganisation am Dienstag mitteilte, kürten die Teilnehmer der Aktion das "Smartwater" des Getränkekonzerns zum Gewinner des Negativpreises. Foodwatch kritisiert, dass das Wasser "nicht besser als herkömmliches Mineralwasser" sei, jedoch bis zu sieben Mal teurer.

Coca-Cola bezeichnete die Auszeichnung hingegen als “nicht gerechtfertigt” und kündigte an, den “Goldenen Windbeutel” nicht anzunehmen. “Die Deklaration und Kennzeichnung des Wassers sind transparent und entsprechen den lebensmittelrechtlichen Regelungen”, sagte eine Sprecherin. Sämtliche Aussagen zum Getränk und seinen Inhaltsstoffen seien “selbstverständlich zugelassen”. Grundsätzlich seien unterschiedliche Preise für Produkte nicht nur in der Lebensmittelindustrie gang und gäbe.

Foodwatch will den Preis am Dienstagvormittag bei der Firmenzentrale von Coca-Cola in Berlin überreichen. Die Organisation verleiht den “Goldenen Windbeutel” in diesem Jahr bereits zum achten Mal. Im vergangenen Jahr ging er an einen Kinderkeks von Alete wegen seines hohen Zuckergehalts.